В Volkswagen представили беспилотный микроавтобус

Речь идет об электрическом ID. Buzz, который получил целый комплекс оборудования для передвижения по дорогам общего пользования

Про технические характеристики автомобиля долго говорить не будем – это обычный ID. Buzz со стандартной силовой установкой под капотом. Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью в 300 лошадиных сил, а запас хода превышает отметку в 500 километров.

Самое интересное заключается в том, что эту машину в Volkswagen строили совместно со специалистами из компании Argo AI, которая оборудовала минивэн целым комплексом высокоточных радаров и лидаров. Сообщается, что система автопилота построена на базе искусственного интеллекта, который способен предугадывать сценарии действий других участников движения.