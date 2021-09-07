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7 сен 2021

В Volkswagen представили беспилотный микроавтобус

В Volkswagen представили беспилотный микроавтобус
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет об электрическом ID. Buzz, который получил целый комплекс оборудования для передвижения по дорогам общего пользования

Про технические характеристики автомобиля долго говорить не будем – это обычный ID. Buzz со стандартной силовой установкой под капотом.  Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью в  300 лошадиных сил, а запас хода превышает отметку в 500 километров.

Самое интересное заключается в том, что эту машину в Volkswagen строили совместно со специалистами из компании Argo AI, которая оборудовала минивэн целым комплексом высокоточных радаров и лидаров. Сообщается, что система автопилота построена на базе искусственного интеллекта, который способен предугадывать сценарии действий других участников движения.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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