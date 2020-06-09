Автомобильный портал Motorpage
9 июн 2020

В Volkswagen сменился генеральный директор

В Volkswagen сменился генеральный директор

С 1 июля 2020 года генеральным директором компании Volkswagen станет 51-летний Ральф Брандштеттер

С 2018 года Брандштеттер занимает должность главного операционного директора марки. Топ-менеджер сменит Герберта Дисса, который остается главой всего концерна Volkswagen Group. В первую очередь Брандштеттеру предстоит разобраться с проблемами электроники хэтчбека ID.3, из-за которых продажи электромобиля могут отложить. Также ему необходимо окончательно урегулировать все претензии с пострадавшими от дизельгейта клиентами.

Ральф Брандштеттер, инженер по образованию, работает в концерне Volkswagen с 1993 года. В 1998 году он стал главой отдела закупок компонентов для шасси и трансмиссии, а с 2005 года руководил всеми закупками в Seat. В 2015-м вошёл в совет директоров концерна.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Nivus 2021

Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus

10 июня 2020
Volkswagen Arteon Shooting Brake

Volkswagen раскрыл внешность и название универсала Arteon

03 июня 2020
Volkswagen Nivus [BR] 2021

Volkswagen показал самое маленькое кросс-купе на базе Polo

29 мая 2020
Jetta VA3

Автомобили бюджетного бренда Jetta могут прийти в Россию

25 мая 2020

Volkswagen выведет на российский рынок еще три модели

22 мая 2020

VW обвинили в создании оскорбительной рекламы.

22 мая 2020

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам? Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"

Написано новостей:

2 6 0 1 9