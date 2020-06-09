В Volkswagen сменился генеральный директор

С 1 июля 2020 года генеральным директором компании Volkswagen станет 51-летний Ральф Брандштеттер

С 2018 года Брандштеттер занимает должность главного операционного директора марки. Топ-менеджер сменит Герберта Дисса, который остается главой всего концерна Volkswagen Group. В первую очередь Брандштеттеру предстоит разобраться с проблемами электроники хэтчбека ID.3, из-за которых продажи электромобиля могут отложить. Также ему необходимо окончательно урегулировать все претензии с пострадавшими от дизельгейта клиентами.

Ральф Брандштеттер, инженер по образованию, работает в концерне Volkswagen с 1993 года. В 1998 году он стал главой отдела закупок компонентов для шасси и трансмиссии, а с 2005 года руководил всеми закупками в Seat. В 2015-м вошёл в совет директоров концерна.