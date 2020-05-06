В Volkswagen заявили, что Нюрбургринг – шлак

Технический директор Volkswagen Маттиас Рабе заявил, что репутация «Северной петли» Нюрбургринга, как лучшего полигона для испытания ездовых характеристик, переоценена. По его словам, для обычных автомобилей важнее другие качества

Свою точку зрения Маттиас Рабе обосновал в беседе с британским Autocar: по мнению технического директора Volkswagen, для тестирования «гражданских» машин важен не сам Нюрбургринг, а совокупность трассы и просёлочных дорог, ведущих к ней.

Развивая свою мысль, Рабе дал понять, что в ходе доводки нового Volkswagen Golf GTI инженерам важно было не столько сделать автомобиль быстрым на трассе, сколько построить сбалансированный хэтчбек, «на котором будет приятно ехать домой из Нюрбургринга». Но в то же время топ-менеджер признает, что для доводки спорткаров, гоночных машин и некоторых спецверсий альтернатив Нюрбургрингу по-прежнему не много.