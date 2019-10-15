Война мешает автомобильному развитию

Где-то в середине года СМИ сообщали о планах Volkswagen Group по строительству нового завода в Турции. В начале октября были озвучены детали: новое предприятие будет способно производить 300 000 машин в год в городе Маниса, а на конвейере наладят сборку новых Volkswagen Passat и Skoda Superb. Между тем, все эти планы могут в одночасье рухнуть

В начале прошедшей недели турецкая бронетехника вошла в северные регионы Сирии, которые контролируются курдскими отрядами самообороны. Завязался вооруженный конфликт, и 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира». Руководители США и европейских стран осудили действия президента Турции, а также объявили о намерениях ввести против Турции санкции.

Volkswagen также отреагировал на турецкие действия вполне логично, заявив, что строительство завода может быть по меньшей мере заморожено на неопределенный срок. «Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией, однако планы по строительству нового завода с высокой вероятностью могут быть отменены», — сообщается в опубликованном заявлении.