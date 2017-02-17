Окружной суд Сан-Франциско утвердил очередной план отзыва дизельных автомобилей немецкого концерна Volkswagen AG на территории США.

Согласно постановлению окружного судьи Чарльза Брейера, который занимался делом о «дизельгейте» с самого начала, немецкий автопроизводитель должен будет предложить своим американским клиентам выкуп автомобилей за их полную стоимость. Речь идет о владельцах 78 тысяч дизельных автомобилей.

Согласно новому плану, выкуп будет предложен владельцам кроссоверов Volkswagen Touareg 2009-2016 модельных годов, Audi Q7 2009-2015 модельных годов, Porsche Cayenne 2013-2016 модельных годов, а также еще четырех моделей Audi – Q5, A6, A7, A8 2014-2016 модельных годов. Напомним, что все указанные автомобили оснащены турбированными трехлитровыми дизельными V6 из семейства EA189.

Эти автомобили будут выкуплены у их владельцев в случае, если они откажутся от процедуры приведения двигателей к заявленным показателям выбросов диоксида азота. На эти цели автопроизводитель зарезервировал 1,2 млрд долларов. При этом, из этих денег 225 млн долларов Volkswagen AG выплатит штату Калифорния в любом случае в качестве компенсации за ущерб, нанесенный экологии штата.