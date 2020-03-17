Volkswagen анонсировал новый Amarok

Пикап Volkswagen Amarok второго поколения, который построят на одной платформе с новым Ford Ranger, дебютирует в начале 2022 года.

Volkswagen опубликовал первый дизайн-скетч пикапа Amarok следующего поколения. Новинка будет разработана совместно с Ford, с которым немцы заключили соглашение о сотрудничестве в январе 2019 года.



Напомним, Volkswagen и Ford договорились о создании глобального альянса, в рамках которого партнеры займутся совместной разработкой легкого коммерческого транспорта, а также внедорожников и пикапов.



Volkswagen Amarok второго поколения разделит основные узлы и агрегаты с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger. По предварительным данным, обе модели дебютируют в серийном виде в начале 2022 года. По всей видимости, Amarok позаимствует у «Рейнджера» линейку двигателей: 2,7-литровую бензиновую твин-турбо «четверку», а также трехлитровый наддувный дизельный агрегат V6. Гибридных версий у автомобиля не будет.

