Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2021

Volkswagen анонсировал новый кроссовер для России

Volkswagen анонсировал новый кроссовер для России
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая марка готовится вывести на российский рынок кроссовер Taos, который, фактически, является перелицованным Skoda Karoq.

Если судить по одной внешности, то Taos очень отличается от своего прародителя, если не сказать разительно.  Кузовные панели у автомобиля абсолютно новое - капот, двери и.т.д - здесь все свое.  Что касается моторов, то кроссовер приедет к нам с бензиновым мотором 1.6 и турбо-мотором 1.4. В первом случае мощность силовой установки будет составлять 110 лошадиных сил. Во втором -150. Трансмиссии -  механика и 8-ступенчатый автомат. Будет доступен и робот, как на Karoq, но только для моделей с полным приводом.

Что касается наполнения, то помимо традиционных опций вроде мультимедийной системы и цифровой панели получит комплекс систем помощи водителю IQ.Drive и автоматическое управление светом фар IQ.Light.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen выпустит электрический кабриолет

02 марта 2021

Volkswagen отпраздновал 45-летие модели Golf GTI

01 марта 2021
Volkswagen ID.6

Cтала известна внешность нового Volkswagen ID6

05 февраля 2021

Знаменитый Volkswagen Bulli переделали в хот-род

04 февраля 2021
Volkswagen ID.3 1st Edition (2020)

Электрический Volkswagen уничтожил легендарный Golf

28 января 2021

Volkswagen представляет Тринити

21 января 2021

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую
Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 0 2