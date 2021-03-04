Volkswagen анонсировал новый кроссовер для России

Немецкая марка готовится вывести на российский рынок кроссовер Taos, который, фактически, является перелицованным Skoda Karoq.

Если судить по одной внешности, то Taos очень отличается от своего прародителя, если не сказать разительно. Кузовные панели у автомобиля абсолютно новое - капот, двери и.т.д - здесь все свое. Что касается моторов, то кроссовер приедет к нам с бензиновым мотором 1.6 и турбо-мотором 1.4. В первом случае мощность силовой установки будет составлять 110 лошадиных сил. Во втором -150. Трансмиссии - механика и 8-ступенчатый автомат. Будет доступен и робот, как на Karoq, но только для моделей с полным приводом.

Что касается наполнения, то помимо традиционных опций вроде мультимедийной системы и цифровой панели получит комплекс систем помощи водителю IQ.Drive и автоматическое управление светом фар IQ.Light.