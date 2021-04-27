Volkswagen анонсировал появление самого быстрого ID

Буквально через несколько дней немецкий концерн покажет нам заряженную версию ID4, которая будет существенно отличаться от исходника.

Новый Volkswagen ID.4 с индексом GTX получит дополнительный электромотор на передней оси. Суммарная мощностью установки, как ожидается, превысит 300-сильную отметку. Произойдет и некоторый даунгрейд однако это случится лишь с запасом хода. Зато в динамике автомобиль прибавит! ID.4 GTX сможет ускоряться с места до «сотни» за 6,2 сек., что на две с половиной секунды меньше по сравнению с базовым электрокаром.

Но не мотором единым будет отличаться версия GTX. Заряженному кроссоверу полностью перенастроят подвеску, сделав ее более жесткой, и установят усиленные тормоза. Интересно, что над внешностью работать особенно не будут – автомобилю лишь поменяют оптику.