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9 апр 2021

Volkswagen анонсировал премьеру нового ID.6

Volkswagen анонсировал премьеру нового ID.6
Автор фото: фирма-производитель

В конце апреля состоится шанхайский автосалон, а это значит, что нас ждет целая масса интересных новинок. Одной из жемчужин выставки должен стать самый крупный электрический кроссовер Volkswagen

Речь идет о модели ID.6, новые тизеры которой были распространены маркой вместе с некоторыми данными по технической начинке. Итак, в иерархии марки ID.6 уготована роль флагмана. Будучи на одну ступеньку выше модели ID.4, кроссовер будет предлагаться в обычной версии и с кузовом купе. Что касается размеров, то в длину автомобиль достигнет пяти метров.

Любопытно, но в базовой версии автомобиль окажется заднеприводным – единственный электрический двигатель будет располагаться на задней оси. Его мощность – 204 лошадиные силы. Конечно же,  версия с полным приводом также будет доступна. Силовая установка такого автомобиля будет состоять из двух моторов суммарной мощностью более трехсот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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