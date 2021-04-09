Volkswagen анонсировал премьеру нового ID.6

В конце апреля состоится шанхайский автосалон, а это значит, что нас ждет целая масса интересных новинок. Одной из жемчужин выставки должен стать самый крупный электрический кроссовер Volkswagen

Речь идет о модели ID.6, новые тизеры которой были распространены маркой вместе с некоторыми данными по технической начинке. Итак, в иерархии марки ID.6 уготована роль флагмана. Будучи на одну ступеньку выше модели ID.4, кроссовер будет предлагаться в обычной версии и с кузовом купе. Что касается размеров, то в длину автомобиль достигнет пяти метров.

Любопытно, но в базовой версии автомобиль окажется заднеприводным – единственный электрический двигатель будет располагаться на задней оси. Его мощность – 204 лошадиные силы. Конечно же, версия с полным приводом также будет доступна. Силовая установка такого автомобиля будет состоять из двух моторов суммарной мощностью более трехсот лошадиных сил.