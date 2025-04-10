Автомобильный портал Motorpage
10 апр 2025

Volkswagen анонсировал три новых концепт-кара, созданных специально для Китая

Volkswagen анонсировал три новых концепт-кара, созданных специально для Китая
Автор фото: фирма-производитель

Накануне Шанхайского автосалона Volkswagen представит сразу три концептуальные модели. Их дизайн послужит основой для создания новых автомобилей специально для китайского рынка

К презентации готовят седан на платформе CMP от FAW-Volkswagen, внедорожник от SAIC-Volkswagen и среднеразмерный кроссовер от Volkswagen Anhui. Все они будут оснащены электрическими силовыми установками и фактически продемонстрируют направления развития каждого совместного предприятия Volkswagen с китайскими компаниями.

Серийные версии планируют подготовить к производству уже к концу этого года. Руководство Volkswagen надеется, что расширение линейки за счет моделей, разработанных специально под китайских потребителей, позволит повысить продажи и укрепить конкурентоспособность немецкого бренда в Поднебесной.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf GTI [UK] (2025)

Следующий Volkswagen Golf получит ПО от Rivian

14 марта 2025
Volkswagen Atlas Cross Sport (2024)

Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания

11 марта 2025

Volkswagen возвращает физические кнопки, признав неудачу сенсорного управления

07 марта 2025
Volkswagen Tera

Volkswagen представил новый компактный кроссовер Tera для южноамериканского рынка

04 марта 2025

Продажи электрокаров Volkswagen в Китае падают рекордными темпами

19 февраля 2025

Volkswagen разрабатывает бюджетный электромобиль, но ждать его придется до 2027 года

06 февраля 2025

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC M8 - gac m8 (2024) как купить себе автобус Тест драйв
10 апреля 2025

GAC M8
"Как купить себе автобус"
Jetour Dashing - jetour dashing 4wd (2025) олл инклюзив
Тест драйв
03 апреля 2025

Jetour Dashing
"Олл инклюзив"
Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней
Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 8 0 8