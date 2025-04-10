Volkswagen анонсировал три новых концепт-кара, созданных специально для Китая

Накануне Шанхайского автосалона Volkswagen представит сразу три концептуальные модели. Их дизайн послужит основой для создания новых автомобилей специально для китайского рынка

К презентации готовят седан на платформе CMP от FAW-Volkswagen, внедорожник от SAIC-Volkswagen и среднеразмерный кроссовер от Volkswagen Anhui. Все они будут оснащены электрическими силовыми установками и фактически продемонстрируют направления развития каждого совместного предприятия Volkswagen с китайскими компаниями.

Серийные версии планируют подготовить к производству уже к концу этого года. Руководство Volkswagen надеется, что расширение линейки за счет моделей, разработанных специально под китайских потребителей, позволит повысить продажи и укрепить конкурентоспособность немецкого бренда в Поднебесной.