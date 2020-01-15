Volkswagen Arteon стал универсалом

Volkswagen подготовил универсальную версию Arteon, которая предназначается для рынка Китая

Собственно, автомобиль и был пойман шпионами в Поднебесной, так как официальной презентации еще не происходило. Любопытная деталь: автомобиль проходит под названием Volkswagen CC Travel Edition. То есть имя Arteon здесь вообще не фигурирует. Если немного копнуть историю марки, то, вышедший в 2017 году Volkswagen Arteon, заменил собой Volkswagen CC, который изначально был построен в стиле первооткрывателя класса «четырехдверных купе» Mercedes-Benz CLS. Вся соль в том, что Mercedes с недавнего времени выпускается и в кузове шутинг-брейк. По всей вероятности, в Volkswagen захотели вернуть былые имена и не отстать от трендов.

Китайские медиа сообщают, что новинка будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым мотором в двух ипостасях: 186 л.с. и 320 Нм или 220 л.с. и 350 Нм. В качестве трансмиссии используется фирменный 7-ступенчатый «робот», за доплату планируется предлагать полный привод. Выйдет ли новинка за пределы китайского рынка – неизвестно.