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23 авг 2022

Volkswagen будет продавать в Норвегии только электрокары

Volkswagen будет продавать в Норвегии только электрокары

Volkswagen прекратит продажи автомобилей с ДВС уже с 1 января 2024 года, но пока только в одной стране — в Норвегии

Можно подумать, что это решение исходит исключительно от руководства марки, но нет - внешние факторы тоже оказывают большое влияние. Дело в том, что Норвегия на сегодняшний день является чуть ли не мировым лидером по востребованности электрокаров. По данным статистки за 2021 год весь парк страны на 65 процентов состоял из электромобилей.

К тому же власти страны активно поощряют переход граждан на электрический транспорт - обеспечивают людей субсидиями и налоговыми льготами. Интересно, но власти нескольких городов уже объявили о допуске электрокаров на полосы общественного транспорта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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