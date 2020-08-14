Volkswagen будет самостоятельно разрабатывать АКБ

Компания перестроит завод в Теннесси и оснастит его высоковольтной лабораторией

Концерн Volkswagen объявил о масштабном расширении своего американского завода в городе Чаттануга, штат Теннесси. Там будут выпускать электромобили для североамериканского рынка и, в частности, кроссовер ID.4. Пресс-релиз по поводу перестройки завода проиллюстрирован фотографией серийного кроссовера в минимальном камуфляже.

Интересно то, что в Чаттануге при заводе будет построена некая высоковольтная лаборатория, в которой станут разрабатывать и тестировать как батареи для перспективных электромобилей, так и собственно элементы питания. Volkswagen прямо признал, что намерен разрабатывать аккумуляторы самостоятельно, а не использовать в своих батареях готовые решения поставщиков. Ранее тем же путем пошла Tesla. Разработка собственных аккумуляторов, однако, не означает, что их выпуск не будет отдан сторонней компании. По крайней мере об отдельном производстве элементов питания в Теннесси в релизе не сказано ни слова.