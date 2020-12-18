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18 дек 2020

Volkswagen cобрался обогнать Tesla, но в чем?

Volkswagen cобрался обогнать Tesla, но в чем?

Как вы думаете, читатели Motorpage? В новинках? В технологиях? В экономике? Трижды нет – в скорости выпуска автомобилей!

Надо отметить, что это часть глобального плана Герберта Дисса, по захвату лидерских позиций в производстве. Цель – производство 800 тысяч автомобилей в год, а каждую машину планируют собирать за десять часов. Амбициозный показатель, учитывая, что на сборку бензиновогоTiguan, например, тратится в два раза больше времени.

Забавно, что планы Дисса несколько совпадают с планами Илона Маска, который также собирается выпускать электромобиль за десять часов. Эти реалии должно приблизить  строительство знаменитой «Гигафабрики» в Берлине.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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