Volkswagen делает ставку на кроссоверы и внедорожники

Аналитики и специалисты авторынка в последнее время обращают внимание на небывалый рост спроса в сегменте SUV. Это происходит на фоне одновременного роста выпуска этих машин и их разнообразия

Немецкий концерн Фольксваген считает, что этот тренд сохранится и в будущем. Формируя свою производственную политику немцы решили сделать ставку на развитие производства кроссоверов и внедорожников. Компания озвучила планы увеличения их производства на 50% в ближайшие 6-7 лет.

Главными потребителями возрастающего числа SUV в Фольксваген видят рынки Китая и обеих Америк. Число владельцев машин, предназначенных для смешанной эксплуатации растёт и в РФ. Но численные характеристики роста в сравнении с огромными рынками в мире, всё же, пока несопоставимы.

Стоит отметить, что VW весьма успешно выступает почти во всех сегментах универсальных авто с повышенной проходимостью. Недавний выход нового Tiguan, как и старты продаж новых и обновлённых моделей других брендов, принадлежащих VW - Шкода и Сеат, прошёл довольно удачно.