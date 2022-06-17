Volkswagen еще долго не возобновит производство в России

Volkswagen разослал российским дилерам письмо, в котором сообщил, что в обозримом будущем сборка автомобилей не возобновится. Сообщается, что бумаги подписаны лично главой подразделения " Фольксваген легковые автомобили" Михаэлем Арндтом.

Эти новости противоречат информации о том, что конвейеры в Калуге и Нижнем Новгороде могут быть запущены уже в конце этого лета. Оба предприятия находятся в вынужденном простое еще с начала весны. Если с судьбой Нижегородского предприятия все понятно - ГАЗ , где собирают кроссоверы Skoda Kodiaq и Skoda Karoq с мая находится под санкциями, что автоматически ставит крест на любой деятельности предприятия.

Завод в Калуге же простаивает по причине дефицита электронных компонентов.

Volkswagen не только не производит машины в России, но и не поставляет автомобили из-за рубежа. Из-за этого продажи машин немецкой марки в мае рухнули на 91 процент, до 825 реализованных в России штук.