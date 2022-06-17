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17 июн 2022

Volkswagen еще долго не возобновит производство в России

Volkswagen еще долго не возобновит производство в России
Volkswagen разослал российским дилерам письмо, в котором сообщил, что в обозримом будущем сборка автомобилей не возобновится.  Сообщается, что бумаги подписаны лично главой подразделения "Фольксваген легковые автомобили" Михаэлем Арндтом.
Эти новости противоречат информации о том, что конвейеры в Калуге и Нижнем Новгороде могут быть запущены уже в конце этого лета. Оба предприятия находятся в вынужденном простое еще с начала весны. Если с судьбой Нижегородского предприятия все понятно - ГАЗ, где собирают кроссоверы Skoda Kodiaq и Skoda Karoq с мая находится под санкциями, что автоматически ставит крест на любой деятельности предприятия.
Завод в Калуге же простаивает по причине дефицита электронных компонентов.
 
Volkswagen не только не производит машины в России, но и не поставляет автомобили из-за рубежа. Из-за этого продажи машин немецкой марки в мае рухнули на 91 процент, до 825 реализованных в России штук.

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