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8 ноя 2019

Volkswagen готовит к премьере роскошный минивэн

Volkswagen готовит к премьере роскошный минивэн

Компания Volkswagen опубликовала первые изображения модели Viloran, которая станет самым крупным минивэном марки. По словам создателей, он олицетворяет роскошь и нацелен на бизнес-аудиторию

Volkswagen Viloran перенял много внешних штрихов от флагманского кросссовера Touareg однако своих особенностей у него хватает, например, минивэн обладает собственной оптикой с интересным хромированным обрамлением. Кстати интерьер минивэна вызывает некоторые вопросы, так как обычная передняя панель, напоминающая о кроссовере Teramont, явно не сочетается с заявлением представителей компании о роскоши. Правда, то были шпионские фотографии, и в серийном исполнении может еще многое поменяться.

Что касается моторов, то покупателям предложат лишь один двигатель - бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с. (350 Н•м). Он будет сочетаться с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Тип привода – только передний. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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