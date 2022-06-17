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17 июн 2022

Volkswagen готовит заряженную версию электрического микроавтобуса

Volkswagen готовит заряженную версию электрического микроавтобуса
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen официально подтвердила, что в будущем заряженную модификацию GTX получат все имеющиеся у неё электрокары — включая микроавтобус ID. Buzz

Главное отличие GTX - наличие двух электромоторов, полного привода более емкой батареи.  Скорее всего по техническим характеристикам микроавтобус будет идентичен VW ID.5 GTX, то есть силовая установка здесь будет развивать 299 лошадиных сил, а емкость аккумулятора составит 80 киловатт-часов.

Напомним, что сейчас ID.Buzz предлагается лишь в одномоторной спецификации. Двигатель здесь развивает 204 лошадиные силы, а 60-киловаттный аккумулятор обеспечивает 320 километров запаса хода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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