Volkswagen готовит заряженную версию электрического микроавтобуса

Компания Volkswagen официально подтвердила, что в будущем заряженную модификацию GTX получат все имеющиеся у неё электрокары — включая микроавтобус ID. Buzz

Главное отличие GTX - наличие двух электромоторов, полного привода более емкой батареи. Скорее всего по техническим характеристикам микроавтобус будет идентичен VW ID.5 GTX, то есть силовая установка здесь будет развивать 299 лошадиных сил, а емкость аккумулятора составит 80 киловатт-часов.

Напомним, что сейчас ID.Buzz предлагается лишь в одномоторной спецификации. Двигатель здесь развивает 204 лошадиные силы, а 60-киловаттный аккумулятор обеспечивает 320 километров запаса хода.