Volkswagen готовится к дефициту стекол из-за ограничений поставок российского газа

Из-за роста цен на энергоносители европейские производители рискуют столкнуться с острым дефицитом автомобильных стёкол

Казалось бы, как взаимосвязаны газ и стекло, ведь для производства последнего требуются совсем другие материалы - песок, известняк и кальцинированная сода. Но сам процесс обработки сырья требует энергии, которая обеспечивается вышеупомянутым ископаемым. Основным поставщиком здесь до последнего дня выступала Россия, но из-за санкции объемы поставок сократились, а сама цена на энергию существенно выросла.

Сейчас Volkswagen в срочном порядке ищет поставщиков стекол в тех странах, где угроза энергетического кризиса сведена к минимуму. Фирма даже не может обеспечить запаса запчастей, так как сейчас, в рамках европейской концепции «бережливого потребления» предприятия строятся без больших складских помещений – комплектующие заказываются и привозятся к определенному сроку и сразу устанавливаются на автомобили.