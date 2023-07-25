Volkswagen готовится к запуску производства автомобилей в Узбекистане

Министерство экономики и финансов Узбекистана опубликовало постановление, согласно которому на заводе Jizzakh будет локализовано производство автомобилей Volkswagen

На данный момент проводятся техническая и экономическая подготовка проекта. Немецкая компания намерена наладить сборку в Узбекистане автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. Пока точной информации о конкретных моделях нет, но вероятно, речь в первую очередь идет о кроссоверах Volkswagen ID.4 и ID.6, которые сейчас официально поставляются на автомобильный рынок Узбекистана.

Напомним, что на заводе Jizzakh ранее производились фургоны Volkswagen Caddy. Однако в связи с невозможностью отправки комплектующих, которые ввозились через Россию, сборку автомобилей пришлось прекратить.