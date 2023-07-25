Автомобильный портал Motorpage
25 июл 2023

Volkswagen готовится к запуску производства автомобилей в Узбекистане

Volkswagen готовится к запуску производства автомобилей в Узбекистане

Министерство экономики и финансов Узбекистана опубликовало постановление, согласно которому на заводе Jizzakh будет локализовано производство автомобилей Volkswagen

На данный момент проводятся техническая и экономическая подготовка проекта. Немецкая компания намерена наладить сборку в Узбекистане автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. Пока точной информации о конкретных моделях нет, но вероятно, речь в первую очередь идет о кроссоверах Volkswagen ID.4 и ID.6, которые сейчас официально поставляются на автомобильный рынок Узбекистана. 

Напомним, что на заводе Jizzakh ранее производились фургоны Volkswagen Caddy. Однако в связи с невозможностью отправки комплектующих, которые ввозились через Россию, сборку автомобилей пришлось прекратить.  

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Passat

Представлен обновлённый Volkswagen Passat 2024

12 июля 2023

Для автомобилей Volkswagen будет доступен кастомный мотор

28 июня 2023

Глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки на руле злом

21 июня 2023

Представлен обновленный Volkswagen Touareg

23 мая 2023

Экологические активисты сорвали собрание акционеров Volkswagen

11 мая 2023
Volkswagen ID.7 (2024)

Представлен Volkswagen ID.7

17 апреля 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься!
Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 4 0