Volkswagen готовится представить еще один большой кроссовер

В модельном ряду Volkswagen уже есть модель подобного форм-фактора. Речь идет о кроссовере Atlas, который в нашей стране известен под названием Teramont

На днях стало известно, что немецкая марка планирует выпустить похожий автомобиль. Известно его название – Tavendor. Новинка будет предложена лишь на рынке Китая. К слову, в свободный доступ утекли фотографии модели, их опубликовали в базе данных Министерства промышленности Китая.

В целом внешне автомобиль выдержан в общей стилистике немецкого бренда. Внимание на себя обращают лишь обилие хромированных деталей и сложная форма передней оптики. Габаритные длина, ширина и высота VW Tavendor составляют 4936, 2015 и 1756 мм соответственно. Машина создана на модульной платформе MQB. Что касается технических характеристик, то машину предложат покупателям лишь с одним мотором – двухлитровым турбоагрегатом, мощность которого составляет 186 лошадиных сил.