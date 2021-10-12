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12 окт 2021

Volkswagen ID.6 и Tesla Model Y – где больше шансов выжить?

Volkswagen ID.6 и Tesla Model Y – где больше шансов выжить?

Китайские организации по проведению краш-тестов часто запускают интересные испытания. Бить автомобиль о неподвижный барьер – это, безусловно, хорошо, но как насчет удара двух машин лоб в лоб?

Между прочим, вполне себе ходовой сценарий дорожного происшествия.  Видимо китайские эксперты подумали точно также и решили провести подобный краш-тест между двумя электромобилями -  Volkswagen ID.6 и Tesla Model Y. Машины были подобраны не случайно. Во-первых,  это сравнительно новые модели, которые только-только вышли на рынок. Во-вторых, вокруг  электромобилей всегда ходит множество слухов -  они загораются после аварий  и так далее.

Собственно, как происходило испытание – оба автомобиля разогнали до скорости в 64 километра в час и направили друг на друга.  В результате столкновения никто из них не загорелся, но Volkswagen показал себя лучше по сравнению с Tesla. Во-первых, у немецкого электрокара практически не деформировалась батарея, во-вторых, у кроссовера легко открылись двери. Tesla же пришлось буквально вскрывать, чтобы достать манекены.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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