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10 дек 2021

Volkswagen ID.Buzz превратится в кемпер

Volkswagen ID.Buzz превратится в кемпер
Автор фото: фирма-производитель

Электрический микроавтобус Volkswagen является идеологическим преемником модели Transporter. Это означает, что у него могут появиться и роскошная версия, которую мы знаем под названием Multivan, и версии для путешествий (California)

Появление последней уже официально подтверждено. Подробности в данный момент неизвестны, но вероятнее всего, электрическая новинка получит все полагающиеся моделям этой линейки опции: в их числе, к примеру, широкие возможности трансформации интерьера с плоским полом и откидная крыша-палатка. Кроме того, VW ID.California могут оснастить возможностью подключения бытовых приборов к бортовой электросети.

Последний пункт может говорить нам о том, что новинку построят на основе самой мощной версии ID.Buzz c удлиненной колесной базой и батареей на 111 кВт⋅ч. Выпуск автомобиля наладят на новом предприятии концерна в Ганновере.  Премьера автомобиля назначена на 2025 год. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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