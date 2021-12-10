Volkswagen ID.Buzz превратится в кемпер

Электрический микроавтобус Volkswagen является идеологическим преемником модели Transporter. Это означает, что у него могут появиться и роскошная версия, которую мы знаем под названием Multivan, и версии для путешествий (California)

Появление последней уже официально подтверждено. Подробности в данный момент неизвестны, но вероятнее всего, электрическая новинка получит все полагающиеся моделям этой линейки опции: в их числе, к примеру, широкие возможности трансформации интерьера с плоским полом и откидная крыша-палатка. Кроме того, VW ID.California могут оснастить возможностью подключения бытовых приборов к бортовой электросети.

Последний пункт может говорить нам о том, что новинку построят на основе самой мощной версии ID.Buzz c удлиненной колесной базой и батареей на 111 кВт⋅ч. Выпуск автомобиля наладят на новом предприятии концерна в Ганновере. Премьера автомобиля назначена на 2025 год.