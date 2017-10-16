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16 окт 2017

Volkswagen инвестирует 1,4 миллиарда евро в коммерческие электромобили

Volkswagen инвестирует 1,4 миллиарда евро в коммерческие электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen кажется помешался на электрификации: стало известно, что немцы инвестируют 1,4 миллиарда евро в создание электрических грузовиков и автобусов. Причем речь идет не о легком коммерческом транспорте, а о среднетоннажных и тяжелых транспортных средствах.

В ближайшие годы компания выпустит на рынок среднетоннажник Volkswagen e-Delivery, подготовленный бразильским отделением компании. Грузовик оснащен электромотором мощностью 109 л.с. и блоком батарей, позволяющим ему проехать без подзарядки до 200 километров. Фактически это прямой конкурент грузовика Fuso eCanter, продажи которого запускает концерн Daimler.

Однако одним грузовиком дело не ограничится. Отделение Volkswagen Truck & Bus намерено применить электрические технологии не только на технике под брендом Volkswagen, но и использовать их в компаниях, входящих в группу: Scania, MAN, Navistar.

Volkswagen e-Delivery станет серийным в 2020 годом, но электрические автобусы Scania и MAN появятся уже в следующем году. Также Volkswagen инвестирует в создание облачных сервисов, которые необходимы при эксплуатации электрической коммерческой техники.

В самом концерне говорят, что электрификация коммерческого транспорта дело не такого уж и отдаленного будущего: по прогнозам к 2025 году примерно 5% коммерческих автомобилей будут полностью электрическими, а далее их развитие будет происходить в геометрической прогрессии.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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