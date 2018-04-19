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19 апр 2018

Volkswagen изменит логотип

Volkswagen изменит логотип
Автор фото: фирма-производитель

Буквально на прошлой неделе в высшем руководстве концерна Volkswagen произошли перестановки: в отставку ушел председатель правления Маттиас Мюллер, а на его место пришел Херберт Дисс. Первое, что решил сделать новый руководитель — изменить логотип концерна.

Новый логотип станет частью стратегии марки Volkswagen по агрессивному продвижению на рынок электромобилей. Представители концерна говорят, что нынешний логотип «слишком немецкий» и сама марка растеряла всю эмоциональную привлекательность, которую имела. Также новый логотип должен помочь концерну еще больше дистанцироваться от Дизельгейта.

Желание сменить логотип и тяга к инновациям легко объяснима. До работы в концерне Volkswagen (Дисс возглавлял марку Volkswagen),  он занимал пост руководителя по инновациям и перспективным разработкам в BMW.  Собственно Volkswagen и пригласил его к себе на работу для ускорения разработки линейки электромобилей. 

Последний раз Volkswagen изменял логотип в 2012 году, то есть шесть лет назад. Но то были «косметические» изменения, по сравнению с лого образца 2000 года логотип просто стал объемнее. Фактически же сама структура логотипа, его основные черты не менялись с 1948 года, когда он превратился в стилизованное сочетание букв VW в единой литере.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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