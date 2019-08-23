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23 авг 2019

Volkswagen изменит свой логотип

Volkswagen изменит свой логотип

Похоже, что не видать нам больше традиционных «кругляша и двух буковок». Немецкий концерн представит обновленный логотип и фирменный стиль уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте

Немецкий бренд сделает ставку на более молодую аудиторию. Для этого он станет более современным и цифровым. На разработку корпоративного стиля ушло более трех лет. При этом сильное влияние на ребрендинг оказал дизельгейт.  Кроме того немаловажным фактором стал  скорый выход первого серийного электромобиля марки.

В то же время кардинальной смены логотипа не предвидится: в нем по-прежнему будут обыгрываться буквы V и W. По предварительной информации, дизайнеры попытаются сделать эмблему более простой и «плоской». По словам начальника отдела маркетинга Йохена Сенгпиля, текущее «трехмерное» лого  стало несколько грузным, особенно в современную цифровую эпоху.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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