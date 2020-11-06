Volkswagen электрифицирует греческие острова

Концерн Volkswagen и правительство Греции договорились о проведении эксперимента, который охватит целый остров Астипалея

Популярный у туристов курорт в Эгейском море в течение шести лет полностью откажется от ДВС и ископаемого топлива, а транспортную систему острова кардинально пересмотрят. На Астипалее сейчас насчитывается всего два автобусных маршрута и около 1500 автомобилей на 1300 человек населения. Главным образом это машины, сдающиеся туристам в аренду, коммерческий транспорт и автомобили экстренных служб — полиции и скорой помощи. Их планируется заместить тысячей электрокаров.

Нехватку четырёхколёсного транспорта инициаторы проекта собираются компенсировать развитием райдшеринговых служб и интеграцией в местную транспортную систему сервиса по аренде электроскутеров и электрических велосипедов. Volkswagen построит на острове сеть зарядных станций на 230 точек. Наконец, остров переведут на питание электричеством, полученным из возобновляемых источников — то есть солнечных батарей и ветроэлектростанций. Через шесть лет Астипалея должна стать климатически нейтральным островом и своего рода витриной «зелёных» транспортных технологий Volkswagen.