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3 окт 2019

Volkswagen Lupo зарядили

Volkswagen Lupo зарядили

Румынские тюнеры Dop Motorsport сделали из экономичного городского Volkswagen Lupo гоночного монстра

Каким же образом было достигнута эта цель? Нет, через трубочку, как лягушку, автомобиль никто не надувал, но серьезный комплекс технических доработок был произведен. Главное что произошло с автомобилем - замена двигателя. Штатный мотор  уступил место паре 2,0-литровых наддувных силовых агрегатов TFSI, сочетающихся с модернизированными коробками передач DSG DQ250. Общая мощность установки составила 1825 лошадиных сил.

По предварительной оценке тюнеров,  такой автомобиль способен разгоняться до 170 миль в час (около 274 километров в час) и стабильно преодолевать четверть мили быстрее десяти секунд. К слову, чтобы реализовать потенциал моторов, Lupo обули в широкие гоночные слики, максимально облегчили конструкцию, пересмотрели ходовую часть и систему охлаждения, добавили расширители колёсных арок, срезали крышу с задней части кузова и установили спойлер.

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