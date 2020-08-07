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7 авг 2020

Volkswagen может перевести классические Golf, Beetle и Safari к свету

Volkswagen может перевести классические Golf, Beetle и Safari к свету

Немецкая марка Volkswagen подала заявку на регистрацию торговых марок e-Beetle, e-Golf Classic и e-Safari. Под ними, скорее всего, будут выпускать классические электрокары

Для превращения раритетов в электромобили немцы открыли дочернюю фирму eClassics. Комп-лектующие для неё поставляет подразделение Volkswagen Group Components.

Обе предыдущие модели оснащены начинкой от хэтчбека e-up! На задней оси установлен 82-сильный электромотор, а под полом расположили батарею ёмкостью 36 кВт•ч. Запас хода составляет больше 200 километров.

Простой электрификацией в eClassics вряд ли ограничатся: например, e-Bulli получил новую многорычажную подвеску с регулируемыми амортизаторами и дисковые тормоза по кругу. VW готова доработать и более поздние Transporter T2 и T3. Стоимость переделок составляет 64,5 тысячи евро (5,6 миллиона рублей) без учёта цены самой машины.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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