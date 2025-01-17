Volkswagen может продать три завода китайским автоконцернам

Volkswagen рассматривает возможность продажи трёх своих заводов в Германии, расположенных в Дрездене, Оснабрюке и Брюсселе. Предполагается, что предприятия могут быть выкуплены Chery и BYD

Сейчас немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьезным кризисом: снижение продаж, подорожание энергоносителей и экологические требования ЕС усилили давление на отрасль. В конце 2024 года Volkswagen согласовал с профсоюзом сокращение 35 тыс. сотрудников к 2030 году. Однако концерн может сократить производство ещё сильнее, закрыв ряд менее эффективных заводов

Эксперты отмечают, что китайские компании обладают всеми ресурсами для модернизации немецких предприятий и адаптации их под производство электромобилей. BYD, лидер продаж на мировом рынке, активно расширяет своё присутствие в Европе и уже строит завод в Венгрии совместно с BMW.

Тем временем в Берлине негативно оценивают перспективу продажи заводов китайским инвесторам и пытаются найти альтернативные решения. Однако аналитики сомневаются, что Германия сможет предотвратить сделку.

