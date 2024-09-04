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4 сен 2024

Volkswagen может закрыть свои заводы в Германии из-за жесткой экономии

Volkswagen может закрыть свои заводы в Германии из-за жесткой экономии

Стало известно, что руководство компании Volkswagen рассматривает возможно закрыть ряд своих заводов в Германии. Такое решение может быть принято вследствие падения продаж

Под удар могут попасть один автомобильный завод и одно предприятие по производству комплектующих. Какие именно это могут быть заводы, пока не сообщается. Напомним, что на территории Германии располагается 6 автосборочных заводов Volkswagen в городах Вольфсбург, Ганновер, Дрезден, Оснабрюк, Цвиккау и Эмден.

Поскольку закрытие предприятий приведет к неминуемым проблемам с профсоюзами в Германии, то такое решение может стать крайней мерой. Отмечается, что вероятнее всего, руководство Volkswagen сперва откажется от внутренней программы занятости, которая действует с 1994 года и ограничивает концерн от сокращения рабочих мест.   

При написании новости использовалась информация:
Reuters

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