Volkswagen может закрыть свои заводы в Германии из-за жесткой экономии

Стало известно, что руководство компании Volkswagen рассматривает возможно закрыть ряд своих заводов в Германии. Такое решение может быть принято вследствие падения продаж

Под удар могут попасть один автомобильный завод и одно предприятие по производству комплектующих. Какие именно это могут быть заводы, пока не сообщается. Напомним, что на территории Германии располагается 6 автосборочных заводов Volkswagen в городах Вольфсбург, Ганновер, Дрезден, Оснабрюк, Цвиккау и Эмден.

Поскольку закрытие предприятий приведет к неминуемым проблемам с профсоюзами в Германии, то такое решение может стать крайней мерой. Отмечается, что вероятнее всего, руководство Volkswagen сперва откажется от внутренней программы занятости, которая действует с 1994 года и ограничивает концерн от сокращения рабочих мест.