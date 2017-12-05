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5 дек 2017

Volkswagen начал отсчет до старта производства электромобиля I.D.

Volkswagen начал отсчет до старта производства электромобиля I.D.
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen запустил обратный таймер, отсчитывающий время до запуска первой модели из электрической линейки I.D., кроссовера, который, собственно, так и называется — Crozz. Сейчас табло показывает 100 недель, для тех кому лень считать — это два года, то есть производство модели начнется в конце 2019 года.

Производство электромобилей начнется на заводе концерна в немецком Цвикау. Сейчас концерн находится в завершающей стадии переговоров со своими основными поставщиками, после чего начнет модернизацию производство и постепенный перенос собираемых там сегодня моделей на другие предприятия компании.

Сегодня в линейку I.D. входят кроссовер Cross, электрический городской хэтчбек I.D. и минивэн Buzz. Первым стартует производство кроссовера, затем на конвейер встанут хэтчбек и минивэн. Точные технические характеристики моделей пока неизвестны. Все они построены на модульной платформе MEB, разработанной Volkswagen специально для электромобилей. По предварительным данным мощность силовой установки электромобилей составит 350-400 л.с., а максимальный запас хода будет достигать 500 километров.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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