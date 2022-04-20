Volkswagen не будет выпускать заряженный Amarok при поддержке Ford

Как известно Volkswagen Amarok и Ford Ranger делят на двоих одну платформу. Почему же тогда у американского пикапа заряженная версия есть, а у немца нет?
Собственно, в немецком концерне дали ответ на тот вопрос. Дело в том, что две компании связаны между собой строгим контрактом, который подразумевает лишь обмен технологиями для традиционного транспорта и не учитывает разработок подразделения Ford Performance, а ведь именно оно занимается разработкой заряженных внедорожников и пикапов Ford с индексом Raptor.
Впрочем, немецкие инженеры могут спокойно справиться и самостоятельно - партнёром Volkswagen по этому проекту может стать австралийское ателье Walkinshaw Performance — его специалисты уже проектировали для немецкого концерна ряд спецверсий существующих моделей.