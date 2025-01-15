Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2025

Volkswagen обновил Talagon для китайского рынка

Volkswagen обновил Talagon для китайского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen представил обновленную версию кроссовера Talagon, который продается исключительно на китайском рынке. Данная модель дебютировала в 2021 году и спустя четыре года обзавелась рестайлингом

Кроссоверу доработали переднюю часть, установив новую светодиодную оптику и расширив воздухозаборник. Для любителей более агрессивного дизайна доступна спортивная R-версия с эксклюзивными черными вставками и серебристыми колесными дисками. Сзади установили новые LED-фонари с более сложным светодиодным узором. Автомобиль построен на платформе MQB, как и популярный Volkswagen Tiguan. Габариты Talagon: длина - 5168 мм, ширина — 2002 мм, высота — 1792 мм, а колесная база составляет 2980 мм.

Известно, что новая версия будет оснащаться 2.0-литровым турбированным двигателем мощностью 268 л.с. Наличие 2.5-литрового V6 от предыдущей генерации пока не подтверждено. Вероятно, двигатель будет работать с 7-ступенчатым “роботом”. Привод может быть как передний, так и полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo

Volkswagen Polo отметит 50-летие небольшим обновлением в 2025 году

28 декабря 2024

Volkswagen сократит более 35 000 рабочих мест в Германии и перенесет производство Golf в Мексику

23 декабря 2024

Volkswagen прощается с легендарным мотором VR-6

20 декабря 2024
Volkswagen Tiguan [US] (2025)

Volkswagen Tiguan получил обновление

21 ноября 2024

Электромобили Volkswagen переходят на китайскую платформу

12 ноября 2024

Глава Volkswagen назвал главные причины глубочайшего кризиса за всю историю бренда

05 ноября 2024

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC JS6 - jac s6 (2022) старший брат «москвича» Тест драйв
13 января 2025

JAC JS6
"Старший брат «Москвича»"
BAIC X55 - baic x55 (2023) ракетный крейсер
Тест драйв
06 января 2025

BAIC X55
"Ракетный крейсер"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2024) через огненную реку
Тест драйв
03 января 2025

Changan CS75 Plus
"Через огненную реку"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 5 0 0