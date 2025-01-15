Volkswagen обновил Talagon для китайского рынка

Volkswagen представил обновленную версию кроссовера Talagon, который продается исключительно на китайском рынке. Данная модель дебютировала в 2021 году и спустя четыре года обзавелась рестайлингом

Кроссоверу доработали переднюю часть, установив новую светодиодную оптику и расширив воздухозаборник. Для любителей более агрессивного дизайна доступна спортивная R-версия с эксклюзивными черными вставками и серебристыми колесными дисками. Сзади установили новые LED-фонари с более сложным светодиодным узором. Автомобиль построен на платформе MQB, как и популярный Volkswagen Tiguan. Габариты Talagon: длина - 5168 мм, ширина — 2002 мм, высота — 1792 мм, а колесная база составляет 2980 мм.

Известно, что новая версия будет оснащаться 2.0-литровым турбированным двигателем мощностью 268 л.с. Наличие 2.5-литрового V6 от предыдущей генерации пока не подтверждено. Вероятно, двигатель будет работать с 7-ступенчатым “роботом”. Привод может быть как передний, так и полный.