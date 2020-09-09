Volkswagen оформил в России патент на конкурента Toyota Alphard

Volkswagen оформил в России патент на дизайн нового полноразмерного семиместного минивэна Viloran, об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента

Оформление охранных документов необязательно означает намерения компании вывести продукт на рынок РФ. Скорее всего, речь идет о простых юридических формальностях, в рамках которых автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков, чтобы гарантированно защитить интеллектуальные права.

Volkswagen Viloran выпускается с начала 2020 года, причем его производят и продают только в Китае. Длина кузова Viloran составляет 5300 мм, колесная база достигает 3180 мм. Он является прямым конкурентом Toyota Alphard, Honda Odyssey, Mercedes-Benz V-Class, Buick GL8. Передняя часть Viloran выполнена в стиле купеобразного седана Volkswagen CC, задняя — в стиле Teramont. Под капотом у минивэна располагается 2,0-литровая турбированная «четверка» мощностью 186-220 л.с. (в зависимости от спецификации), работает она с 7-скоростным двухдисковым «роботом» DSG. В основе новинки лежит фирменная модульная платформа MQB.