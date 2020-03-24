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24 мар 2020

Volkswagen останавливает производство в России

Volkswagen останавливает производство в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen объявила о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки деталей, которые поставляются из Европы. Производство будет остановлено на две недели, с 30 марта по 10 апреля, уточняет ТАСС

Неделей ранее Volkswagen остановил конвейеры европейских предприятий на фоне распространения коронавируса COVID-19, падения продаж новых машин и перебоев с поставками комплектующих. В частности, работу прекратили заводы в Испании, Португалии и Словакии. При этом в середине марта концерн возобновил производство на китайских фабриках в городах Чанша и Урумчи.

Что же касается российских заводов, то на предприятии в Калужской области собирают Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде производят Skoda Octavia, Kodiaq, Karoq и Volkswagen Jetta. Любопытно, но представители Volkswagen подчеркивают, что в настоящее время компания способна обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

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