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21 июн 2021

Volkswagen отказался от проекта легкого пикапа

Volkswagen отказался от проекта легкого пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen отказался от проекта легкого бензинового пикапа. Топ-менеджеры немецкой марки решили не конкурировать в сегменте грузовичков с несущим кузовом с Ford и Hyundai. Правда, зеленый свет модели могут дать, но лишь в стане электромобилей

Первые заявления о разработке данного автомобиля с ДВС были объявлены еще в 2018 году. Тогда миру еще показали целый концептуальный автомобиль – Tarok. Он, поучаствовал в паре выставок, а потом исчез с информационных радаров.

Оказалось, что проект признали экономически нецелесообразным, так что инвестиции в него прекратились. Правда, есть еще одна интересная точка зрения. Согласно ей, отказ от модели вызван стратегическим партнерством с Ford, которые уже представила свой Ranger – аналогичную по форм-фактору модель.

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