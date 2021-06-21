Volkswagen отказался от проекта легкого пикапа

Volkswagen отказался от проекта легкого бензинового пикапа. Топ-менеджеры немецкой марки решили не конкурировать в сегменте грузовичков с несущим кузовом с Ford и Hyundai. Правда, зеленый свет модели могут дать, но лишь в стане электромобилей

Первые заявления о разработке данного автомобиля с ДВС были объявлены еще в 2018 году. Тогда миру еще показали целый концептуальный автомобиль – Tarok. Он, поучаствовал в паре выставок, а потом исчез с информационных радаров.

Оказалось, что проект признали экономически нецелесообразным, так что инвестиции в него прекратились. Правда, есть еще одна интересная точка зрения. Согласно ей, отказ от модели вызван стратегическим партнерством с Ford, которые уже представила свой Ranger – аналогичную по форм-фактору модель.