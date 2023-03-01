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1 мар 2023

Volkswagen отказывается от хрома

Volkswagen отказывается от хрома

Хромированные детали работают на облик машины, делая его более дорогим и роскошным. Впрочем, автомобильные компании  более не хотят пользоваться таким трюком

Первым о таких намерениях объявил концерн Volkswagen, сообщив, что хромирование наносит большой урон экологии. Весь хром компания заменит жидкой краской с аналогичным эффектом, но изготовленной на базе экологически чистого сырья биологического происхождения.

Также руководство концерна планирует активно использовать переработанный пластик, который производится из бутылок, пакетов и различного морского мусора.

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