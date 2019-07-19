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19 июл 2019

Volkswagen отправит в отставку универсалы ради кроссоверов

Volkswagen отправит в отставку универсалы ради кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen к концу года завершит производство универсалов Golf Alltrack и Variant (SportWagen) на мексиканском заводе в Пуэбле. Вместо ушедших моделей марка сосредоточится на выпуске кроссоверов.

Кажется,  что кросссоверы стали форм-фактором идеального автомобиля. Как пишет Automotive news со ссылкой на представителей компании- покупатели из Америки потеряли интерес к универсалам и все чаще отдают предпочтение кроссоверам — только за первое полугодие на такие машины пришлось 47 процентов продаж. При этом спрос на универсалы упал на 36 процентов по сравнению с прошлым годом.

На смену универсалам придут три новых кроссовера: укороченная версия модели Teramont с приставкой Cross Sport, электрический ID. Crozz, который должен отправиться на конвейер уже в следующем году, и некий субкомпактный кроссовер, чье появление намечено на 2021 год.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive news

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