Компания Volkswagen обнаружила врожденные дефекты на кроссоверах Tiguan и компактвэнах Touran, которые могут привести к возгоранию автомобилей

Всего под сервисную кампанию по всему миру подпало более 700 тысяч автомобилей с панорамной крышей. Все они были выпущены до 5 июля этого года. В немецкой компании обнаружили, что из-за плохого прилегания уплотнителей в модуль светодиодного освещения салона может попасть влага.

В результате в салоне может появиться запах гари, модуль подсветки может отказать, а в исключительных случаях возможно возгорание транспортного средства.

В настоящий момент компания прорабатывает комплекс мер по устранению данного дефекта, говорится в сообщении, которое она направила в немецкое транспортное ведомство. В Германии под отзыв попадает 22,5 тысячи компактвэнов Touran и 30 тысяч кроссоверов Tiguan.

Минивэны Volkswagen Touran на российском рынке официально не продаются, а вот кроссовер Tiguan представлен, причем и в версиях с панорамной крышей. О том, будут ли отозваны автомобили в России пока ничего не известно.