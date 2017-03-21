Российский представитель Volkswagen, компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о начале отзывной кампании

Под акцию подпало 83 автомобиля, проданных на российском рынке, в список входит три модели: Passat, Touran и Caddy (на фото) выпущенные в период с 2004 по 2014 годы и оборудованные газовыми баллонами. Именно газовые баллоны, а вернее их покрытие, и стало причиной для отзыва.

Внутренние проверки компании показали, что со временем на баллонах образуется коррозия из-за чего их необходимо своевременно заменить. Уполномоченные дилеры Volkswagen уже начали информировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и телефонных звонков. Сами владельцы, не дожидаясь сообщения дилера, могут найти список VIN-кодов моделей, подпадающих под действие кампании на сайте «Росстандарта» и, обнаружив в них свой автомобиль, записаться на сервис самостоятельно.

На всех «отзывных» автомобилях будет выполнена проверка баллонов на предмет повреждений лакокрасочного покрытия и, при необходимости, будет произведена их бесплатная замена.