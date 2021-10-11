Volkswagen отзывает Touareg в России

Немецкий концерн объявил отзывную компанию в отношении нескольких сотен кроссоверов Touareg, которые были проданы в 2020 году. Насколько серьезным оказался дефект?

Дефект обнаружился в подвеске. Производитель сообщает, что при установке рычагов были использованы гайки ненадлежащего качества. Крепеж может ослабнуть, что может привести к непоправимым последствиям. В рамках сервисных работ будет произведена замена гаек.

Что касается точного количества машин, то оно составляет 476 экземпляров. Все владельцы проблемных автомобилей будут оповещены сотрудниками дилерских центров по телефону либо иным способом. Если говорить о работах, то они будут выполняться в рамках гарантийных обязательств, а значит, все они будут бесплатны для владельцев машин.