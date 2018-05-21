Отзывы автомобилей Volkswagen на российском рынке не редкость. Но причина по которой объявлена сервисная кампания в этот раз уж очень экзотична и ранее не встречалась на моделях и других производителей.

Количество отзываемых автомобилей невелико: в сервисы пригласят 28 владельцев Volkswagen Caddy и Passat, которые были проданы в этом году.

В уведомлении, которое Volkswagen направил в Росстандарт говорится о заводском дефекте запорной скобы в подголовниках. Вернее, образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника.

Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке. Это касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки. В этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию. На отзываемых автомобилях будет заменена левая направляющая втулка подголовника на обоих передних сиденьях.

Все работы для владельцев будут бесплатными.

