Volkswagen планирует выпустить багги

Если это произойдет, то реальная модель будет представлять из себя смесь ретро-дизайна и новых технологий - автомобиль будет электрическим

Когда-то в мире существовала компания под названием B. F. Meyers & Co., которая производила багги. Эти автомобильчики выпускались на укороченном шасси от легендарного Volkswagen Beetle. Компания просуществовала до начала семидесятых годов, а потом канула в лету. Правда, в начале нулевых возник ее преемник - Meyers Manx, который стал производить аналогичные багги, но мелкосерийно.

Однако речь идет не об этой прекрасной компании, а о концерне Volkswagen, который решил вспомнить историю и отдать дань прошлому. Существуют планы относительно выпуска собственного багги, правда, электрического. Предполагается, что внешне он будет напоминать классические модели от Meyers, а внутри будет установлена начинка от электрического хэтчбека Neo. Кстати, автомобиль будет построен на платформе MEB. Грубо говоря - это MQB в мире электромобилей, а именно модульная архитектура, которая может стать основой для автомобилей разных классов и размеров. К слову, серийную версию этой платформы показали совсем недавно, в сентябре.