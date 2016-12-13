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13 дек 2016

Volkswagen планирует выпустить новый пикап для американского рынка

Volkswagen планирует выпустить новый пикап для американского рынка
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Auto Express» со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что немецкая компания Volkswagen планирует выпустить новый полноразмерный пикап, который будет крупнее и мощнее недавней новинки – пикапа Amarok.

Об этом журналистам рассказал руководитель американского подразделения немецкого автопроизводителя Генрих Вебкен. По его словам, руководство компании всерьез обсуждает вопрос о расширении своего присутствия в сегменте полноразмерных пикапов, который снова становится популярен у американских потребителей. Выведя на рынок новую модель, соответствующую «американскому духу», в VW надеются не столько увеличить объемы продаж в США, сколько восстановить потерянную после «дизельгейта» репутацию.

Однако, для этого компании придется с нуля создать новый пикап. При этом, для успешной конкуренции с лидерами сегмента – Dodge Ram и Ford F-150 - он должен быть крупнее существующего Amarok и обладать мощной рамой, которую еще только предстоит разработать немецким инженерам.

Сам же VW Amarok пока не появится на американском авторынке. Как утверждает собеседник издания, запуск продаж этого автомобиля в США обойдется компании слишком дорого и, фактически, не окупит себя, поскольку сегмент «пассажирских» пикапов в США развит не так сильно, как сегмент «тяжелых» пикапов, который перетягивает на себя все внимание потребителей.

Пока же компания полностью сосредоточилась на продвижении нового кроссовера Atlas, который, по предварительным подсчетам, способен обеспечить до 70% продаж Volkswagen в SUV-сегменте. Пятиметровый кроссовер на начальном этапе будет предлагаться американцам с турбированным двухлитровым двигателем и «атмосферником» VR6. Позже компания планирует расширить моторную гамму новинки.

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При написании новости использовалась информация:
Uincar, Planet Today, АвтоВести

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