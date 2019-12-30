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30 дек 2019

Volkswagen планирует захватить рынок электромобилей

Volkswagen планирует захватить рынок электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen пересмотрела планы продаж электромобилей и объявила, что целевой показалась в миллион экземпляров будет достигнуть на два года раньше, уже к концу 2023-го

Главную ставку Volkswagen делает на первенца новой «зеленой» линейки, хэтчбек ID.3. Его производство на предприятии в Цвиккау, Германия, стартовало в ноябре, хотя продажи начнутся только будущим летом. Согласно скорректированному плану, ID.3 поможет концерну в ближайшие годы занять лидирующее положение в сегменте e-mobility и возьмёт на себя большую долю продаж из запланированного объема в миллион автомобилей к 2023 году.

О грандиозных планах говорят и серьезные инвестиции. К 2024 году все бренды, входящие в состав группы, вложат в новые проекты 33 миллиарда евро – причем одиннадцать миллиардов инвестирует сам «Фольксваген».

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