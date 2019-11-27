Volkswagen подарит Китаю очень много денег

В 2020 году Volkswagen со своими партнерами планирует инвестировать более четырех миллиардов евро в промышленность Китая.

Около 40 процентов средств будут потрачены на развитие электромобилей, включая производство, инфраструктуру, исследование и разработку. Об этом сообщает Xinhua News Agency со ссылкой на Volkswagen Group China. Интересно, что до 2025 года Volkswagen планирует вывести на китайский рынок 30 автомобилей на новых источниках энергии, чтобы ежегодно продавать 1,5 млн электромобилей и гибридов.