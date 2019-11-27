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27 ноя 2019

Volkswagen подарит Китаю очень много денег

Volkswagen подарит Китаю очень много денег
Автор фото: фирма-производитель

В 2020 году Volkswagen со своими партнерами планирует инвестировать более четырех миллиардов евро в промышленность Китая. 

Около 40 процентов средств будут потрачены на развитие электромобилей, включая производство, инфраструктуру, исследование и разработку. Об этом сообщает Xinhua News Agency со ссылкой на Volkswagen Group China. Интересно, что до 2025 года Volkswagen планирует вывести на китайский рынок 30 автомобилей на новых источниках энергии, чтобы ежегодно продавать 1,5 млн электромобилей и гибридов.

Для сравнения, за первые десять месяцев 2019 года китайское подразделение «Фольксвагена» поставило клиентам 3,34 млн автомобилей. В следующем году производство электромобилей будет запущено на двух новых заводах FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, а общая годовая производственная мощность составит 600 тысяч машин.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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