Volkswagen подтвердил продажу российских активов

Компания Volkswagen избавится от части российских активов до середины лета. Какие подразделения пустят под нож первыми?

Согласно финансовому отчету компании, реструктуризацию начнут с финансовых подразделений, а именно - ООО «Фольксваген банк Рус», ООО «Фольксваген Групп Финанс» и ООО «Фольксваген Файненшл Сервиcес Рус». Все они занимались предоставлением финансовых услуг клиентам и дилерам. Следующим пунктом идет продажа дилерских центров, которые принадлежат марке Porsche.

К слову, по данному пункту договоренности были достигнуты еще в конце прошлого года. Новым собственником станет игрок, который никак не связан с немецкой маркой, то есть повтора ситуации с холдингом «Автодом», который был дистрибьютором Mercedes-Benz, а после стал владельцев всех активов марки, не произойдет.