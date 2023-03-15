Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2023

Volkswagen подтвердил продажу российских активов

Volkswagen подтвердил продажу российских активов

Компания Volkswagen избавится от части российских активов до середины лета. Какие подразделения пустят под нож первыми?

Согласно финансовому отчету компании, реструктуризацию начнут  с финансовых подразделений, а именно -  ООО «Фольксваген банк Рус», ООО «Фольксваген Групп Финанс» и ООО «Фольксваген Файненшл Сервиcес Рус». Все они занимались предоставлением финансовых услуг клиентам и дилерам. Следующим пунктом идет продажа дилерских центров, которые принадлежат марке Porsche.

К слову, по данному пункту договоренности были достигнуты еще в конце прошлого года. Новым собственником станет игрок, который никак не связан с немецкой маркой, то есть повтора ситуации с холдингом «Автодом», который был дистрибьютором Mercedes-Benz, а после стал владельцев всех активов марки, не произойдет.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen превращает свои автомобили в смартфоны

02 марта 2023

Volkswagen отказывается от хрома

01 марта 2023
Volkswagen ID.3 (2023)

Volkswagen представил обновленный ID.3

01 марта 2023

Volkswagen "отрезает" от себя Россию

27 февраля 2023
Volkswagen Touareg

Раскрыта внешность нового Volkswagen Touareg

16 февраля 2023

Volkswagen Golf станет доступным электрокаром

15 февраля 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом» Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 0 4