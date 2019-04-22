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22 апр 2019

Volkswagen показал автомобиль для рекордов

Volkswagen показал автомобиль для рекордов
Автор фото: фирма-производитель

Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R планирует установить рекорд на Северной петле трассы Нюрбургринг

Не взирая на свое сугубо спортивное происхождение, на уровне идеи, автомобиль является представителем  будущей серийной линейки полностью электрических автомобилей Volkswagen ID.  Ранее автомобиль уже устанавливал рекорды, например, в гонке Pikes Peak International Hill Climb. Теперь же перед создателями стоит цель покорения знаменитого Нюрбургринга, и ради такой «вершины» автомобиль было решено существенно доработать.

Отмечается, что главным пунктом при подготовке ID. R к «Северной петле» стало усовершенствование аэродинамических характеристик. Специально для этого Volkswagen ID. R оборудовали задним антикрылом новой конструкции, за счет чего снизится сопротивление встречному потоку воздуха. С целью еще большего снижения аэродинамического сопротивления для заднего крыла будет применена технология DRS (Drag Reduction System). Эта система позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление за счет изменения угла атаки плоскости антикрыла. «В США все решала максимальная прижимная сила. Однако на Северной петле скорости намного выше, поэтому гораздо важнее обеспечить наиболее эффективный режим использования батареи за счет усовершенствования аэродинамики», — объясняет технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демэзон.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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