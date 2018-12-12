Volkswagen попался на «леваке»

В европейских СМИ идет большая «шумиха» - Volkswagen уличили в очередном скандале, и речь идет не о моторах. Дело в том, что концерн продавал автомобили, которые, в общем-то, запрещены к реализации

Речь идет об автомобилях с «неустановленным статусом конструкции», то есть, фактически, предсерийных. Дело в том, что продавать такие автомобили запрещено - они не прошли процесс лицензирования и должны быть утилизированы. Однако немецкий концерн решил не соблюдать эти правила и спокойно реализовывал подобные автомобили под видом подержанных и даже новых.

Удивителен даже не сам факт нарушения, а то, что компания занималась подобными вещами на протяжении целых 12 лет. Более того, как сообщило немецкое издание Handelsblatt, руководство компании знало о подобных нарушениях, однако предпочитало молчать. Даже сейчас в Volkswagen называют происшествие большой ошибкой и заявляют, что автомобили можно «подтянуть» до серийных версий путём обновления софта и подобных действий. Во всяком случае, на данный момент, компания объявила отзыв 6700 автомобилей. В свою очередь, немецкие власти прорабатывают вопрос по введению серьезных штрафных санкций в отношении концерна, а потребители готовят судебные иски.